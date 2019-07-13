號召闖神秘「51區」！活動將「火影忍者跑法」闖入...100萬人響應

▲「直闖51區，他們無法阻止我們所有人」活動。（圖／翻攝自臉書）

國際中心／綜合報導

位於美國內華達州（State of Nevada）南部林肯郡51區（Area 51）的軍事管制區，一直被認為是美軍研究外星人的秘密基地。近日有人在臉書上號召直闖神秘51區，目前已經超過100萬人響應。

據《華盛頓郵報》報導，這項名為「直闖51區，他們無法阻止我們所有人」的活動，在9月20日舉辦，將以「火影忍者跑法」闖入51區，邀請全世界各地的人參加。截至12日已吸引61萬人報名、57萬人感興趣。創辦人之一的電玩遊戲影片創作者SmyleeKun在活動頁面表示，「如果我們像火影忍者那樣跑起來，我們可以跑得比他們的子彈還要快。去看外星人吧。」其實討論的大多數人，包括媒體，都知道這明顯是一個開玩笑的舉動，但不排除有人真的相信這個活動的可能性。

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▲美國內華達州軍事管制區「51區」地圖。（圖／翻攝自Google Map）

網友傑克森（Jackson Barnes）表示，「你好美國政府，這只是一個笑話，我實際上並不打算繼續這個計畫……如果有人決定去51區，我不負責任。」對此，空軍女發言蘿拉（Laura McAndrews）12日被問及要如何應對這活動時，她提出警告，「（51區）是美國空軍的開放式訓練場，我們不鼓勵任何人試圖進入訓練美國武裝部隊的地區。美國空軍始終隨時保護美國及其資產。」

「51區」位於拉斯維加斯以北約129公里的沙漠地帶，數十年來一直被許多研究外星人的愛好者，認為是美國政府研究外星人和存放相關殘骸的秘密基地，包括1947年「羅斯威爾事件」墜毀的不明飛行物。

直到2013年，官方在一份中央情報局（CIA）解密檔案中，才正式承認該區的存在，是冷戰時期用來發展高空偵察機U-2的秘密測試場，如今該區是內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）附屬內華達武器測試訓練場（NTTR）的一部分，戒備相當森嚴。

▲神秘軍事禁地「51區」。（圖／取自維基百科）

2014年，美國軍火製造商洛克希德馬丁公司前工程師布希曼（Boyd Bushman）過世前宣稱，曾在51區工作期間見過外星人；2017年，美國國防部公布了一項2200萬美元（約新台幣68億元）的計畫，用來分析「異常的航空威脅」，也稱為不明飛行物。這些都給予那些癡迷於外星人的民眾一些新的猜想。

51區也出現在許多的電影和影集中，像是《X檔案》、《變形金剛》、《超級8》等等；離基地最近的瑞吉兒鎮（Rachel）被稱作「51區的官方家園」，販賣一些外星人相關主題的商品，還有許多人前來一睹訓練場景，遊客日益增多。