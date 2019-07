軍綠色與太陽花！村上隆 X PORTER帶來最完美結局　3款包包7／20登場　

編輯/Duke

日本國民品牌HEAD PORTER自宣佈結束營運以後,還是不斷的推陳出新,其中,曾於今年初的巴黎時裝周時,藝術大師村上隆便一併公開與HEAD PORTER的聯名計畫,而使用的包款則是以美國空軍飛行夾克MA-1為靈感的「TANKER」系列,究竟村上隆會怎麼呈現此次的聯名,下面一起來看看吧!

▲村上隆即將與HEAD PORTER聯名。(圖/翻攝自IG@porter_flagship_store)

該系列的包款在設計與配色上,將會以軍綠色為主調,並繡上村上隆經典的「太陽花」元素後,套用於後背包、手提包以及腰包上,同時,「太陽花」的數量也會跟著包型的大小遞減,另外,由於今年適逢「TANKER」系列的35周年,所以雙方才會決定在品牌結束營運前,搶先推出聯名系列,帶給大家一個完美的最終章。

▲以軍綠色為主調,並繡上「太陽花」。(圖/翻攝自IG@porter_flagship_store)

▲「太陽花」數量從後背包的3朵遞減至腰包的1朵。(圖/翻攝自IG@porter_flagship_store)

村上隆 X HEAD PORTER聯名系列,預計將於7/20在PORTER表參道店、PORTER丸之內店、PORTER大阪店、PORTER STAND品川站、PORTER STAND東京站以及官網上市,而7/27則於Tonari no Zingaro販售,不過,這次的聯名系列是以抽籤形式決定,並且每人每款限購一個,所以想要購入的朋友,可以要請代購或是當地友人幫忙,才有機會能夠買到哦!

最近,村上隆除了與HEAD PORTER聯名以外,還曾於4月的時候,幫美國女歌手Billie Eilish製作了《you should see me in a crown》的動畫版MV,而村上隆的Logo和Billie Eilish的個人品牌亦大量出現於動畫中。

BILLIE EILISH(@billieeilish)分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 18 日 上午 9:46 張貼

然而,村上隆旗下的Animanga Zingaro藝廊,近期也為《you should see me in a crown》的動畫版MV舉辦展覽,並且帶來村上隆所設計的限量商品,目前該展覽已於7/10登場,身在日本的朋友都可於7/23以前,前往位於中野車站的Animanga Zingaro藝廊參觀哦!

Tonari no Zingaro(@tonari_no_zingaro)分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 7 日 下午 9:12 張貼

