1年10頭象被火車撞死　喇叭發出「嗡嗡嗡」嚇走膽小象群

▲「大象和蜜蜂計畫」驅趕象群。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

印度從2013年至今年6月就有約70頭大象被火車撞死。為了防止這樣的事情再度發生，鐵路公司便利用大象所畏懼的蜜蜂，在森林中設置近50個會發出「嗡嗡嗡」聲的喇叭，以達到驅趕的作用。這也是「大象和蜜蜂計畫」（Elephants and Bees Project）中的一環。

據France24報導，印度自2013年以來就有將近70頭大象被撞死，大部分位於東北部的阿薩姆邦和西孟加拉邦的北部；而阿薩姆邦的森林中有大約6000頭大象，占全國總數的2成。鐵路發言人夏瑪（Pranav Jyoti Sharma）表示，「正在尋找阻止大象進入軌道的方法，於是便想到了這種裝置。」在火車接近容易發生意外的地點時，這些喇叭就會發出「嗡嗡」聲，聲音甚至可以傳到600公尺之外。

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▲農民在農田架設蜂巢。（圖／美聯社）

2017年對馴養的大象進行了裝置測試，隨後也對野生大象進行測試，並在去年開始於阿薩姆邦森林中裝設近50個喇叭。這種新穎的方式贏得動保團體的讚賞，並於9日頒發「最佳創新理念」獎給東北邊境鐵路局（NFR）。

其實大象並不怕老鼠，牠們更害怕像蜜蜂這樣小的生物；由於1989年實施有效的國際象牙貿易禁令和野生動物保育活動下，大象的數量不斷增加，甚至逐步擴展到人群聚集處，開始闖入農田破壞農作物，更與人類發生衝突。大象傾向於夜間行動，農民只能投擲石塊、爆竹或開槍驅趕，反而加強象群的攻擊力。

▲被象群破壞的農作物。（圖／Elephants and Bees）

根據6月官方公布的數據，在過去5年中就有大約2300人被大象殺死；8年內也有700頭大象因此付出生命。為了減少傷亡發生，非營利組織「拯救大象」（Save the Elephants）推動了「大象和蜜蜂計畫」，在農田外圍的柵欄上設置蜂巢，每當象群碰到裝置時，蜜蜂就會飛出來驅趕。

▼迪士尼拍攝有關大象與蜜蜂的紀錄片。