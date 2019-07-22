「旅行就是要把錢花光光」　5個厭世卻又幽默的人生道理，長大後才懂

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小時候，我們總是急著想當大人，直到出社會後，我們才漸漸認知到現實的殘酷，就像網路插畫家「無謂君nothingwejun」在IG中分享的作品，看似幽默卻蘊含許多人生道理。以下5個插畫，給長大後的我們細細品嚐。

＃「人生就是不順心」

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或許只有在故事裡才存在著主角光環，能夠一帆風順的通向Happy Ending，但在現實中，越是安逸的路才越是險峻。所以下次當你感到凡事都很不順心時，堅持下去！因為對的道路往往都有許多石頭與阻礙。

＃「有時看不開，或許是因為你不夠退後」

當你處在低潮時，鑽牛角尖或是停滯不前都無法幫你度過，唯有看清事情的原貌，才能找到解決方式。所以下次當你感覺快要被生活擊倒，覺得人生充滿挫折時，記得往後退一步，說不定，你現在眼前跨不過去的檻，或許只需要放寬心的繞過去就行了。

＃「旅行就是要把錢花光光」

大人的旅行不只重於質量，更要讓累積那麼久的勞累一次發洩光！平時那麼辛苦存的錢就是要在這一刻好好花，讓之前的辛苦都有所收穫，旅行回來後才會有更多的力氣，努力賺下一次的旅費。

＃「人生的劇本一直都掌握在你的手中」

自己的命運自己創造，你是自己人生的導演，如果你選擇了一本悲劇，那最後的結局無疑是悲慘收尾，所以不要沉浸在悲傷裡，遲遲走不出去，你現在應該做的，就是為幸福快樂的結局打拼。

＃「塞車反而是獨處的時光」

回到家，不免要陪陪家人、小孩，不過疲倦的身體好像一點力氣也沒有，甚至有時候會希望塞車，讓自己獲得一絲喘息的機會，因為這樣你才可以暫時遠離與人相處，不用像白天那樣逼迫自己與別人交談，只要安安靜靜地做自己就好。

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