蔡英文紐約會面多名美議員　美國會可能很快收到軍售F-16請求

▲總統蔡英文出席僑宴，席開百桌破1000人參與。（圖／記者陶本和攝）



國際中心／綜合報導

總統蔡英文日前抵達過境首站美國紐約，她13日在參加僑宴前，與多名美國議員會面。眾院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）事後受訪時引述參議員說法指出，美國會可能很快收到軍售F-16的請求。

蔡英文13日在下榻飯店與多名美國聯邦參眾議員會面。麥考爾表示，彼此討論的議題相當廣泛，內容涵蓋自由貿易與軍售等，他與外委會主席恩格爾（Eliot Engel）都同意對台軍售，近期還批准價值約20億美元的軍售項目。他補充，民主黨籍參議員梅南德茲（Robert Menendez）以及恩格爾對於出售F-16表示支持，國會很可能很快收到請求。

被問及蔡英文在美停留的時間，麥考爾說明，國會試圖通過部分法案，來改變總統在美通行的方式，比起過境，而是要確實在美停留。他表示，不論是民主黨、共和黨，參眾兩院彼此都支持民主，台灣是亞洲的民主燈塔。

共和黨籍眾議員約霍（Ted Yoho）則指出，中國大陸近期行為變得具有侵略性，不過，美台間過往與現今都有展開貿易以及軍售行為，民主黨籍的美國總統已進行55次，共和黨則有31次；然而，中國大陸每次回應此事都像是第一次面對。

恩格爾則說，台灣雖是小國，在許多方面如民主、爭取自由、經濟等都做出許多貢獻，美台間的其中一項共識是自由。他歡迎蔡英文造訪他的城市，美台間有多項共同點，這也是他來與蔡英文會面的理由。

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