逾60隻鳥兒從天而降「眼睛鳥喙全爆血」　救援人員：像希區考克的恐怖片

▲▼澳洲長喙白鸚鵡Corella眼睛、嘴巴流血死亡,疑似遭人下毒。(圖/翻攝自推特/@wwccnews)

記者林瑩真/綜合外電報導

澳洲日前發生一件極其詭異的事件,超過60隻原產於澳洲的長喙白鸚鵡(Corella)從天而降,鳥喙及眼睛都血流不止,幾乎大部分的白鸚鵡都已死亡。救援人員猜測,這是有人惡意下毒,但在澳洲殺害白鸚鵡是一種犯罪行為,因此將調查兇手。

綜合外媒報導,救援人員本週陸續發現這些受到傷害的白鸚鵡,紛紛從天而降,他們從樹上、地面上救回這些鳥,但幾乎每隻的鳥喙及眼睛都血流不止,送往獸醫也被判斷無法獲救,截止到10日為止,已經有60多隻白鸚鵡死亡。

Dozens of corellas (about 60 native #birds ) believed to have massively poisoned after 'falling out of the sky in front of scared onlookers' near Adelaide primary school

south #Australia.

So S...A..D pic.twitter.com/ACd2SvqyON

報導指出,受害的多數是長喙白鸚鵡,少數則是小白鸚鵡。而在澳洲,非法殺害長喙白鸚鵡是一種犯罪行為,可處以罰款或監禁。

一名鳥類救援組織的創始人薩菈金(Sarah King)表示,前往現場的工作人員回報,受害的鳥兒無法飛翔,只能躺在地上痛苦大哭,不時流著血,最後死去,「看起來就像希區考克的恐怖片,但發生在真實生活」。(亞佛烈德·希區考克,Alfred Hitchcock,知名懸疑電影大師,作品包括《驚魂記》、《鳥》、《迷魂記》、《火車怪客》、《蝴蝶夢》)

報導指出,救援人員認為鳥們的死因為中毒,但疾病或毒素等都還需要幾週時間測試。不過一份名為「必須制止長喙白鸚鵡大屠殺」的請願書已經收集超過7700個簽名,目標是達到10000個。