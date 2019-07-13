金正恩不愛笑但「一見我就笑」！　川普炫耀：他很高興見到我

▲ 金正恩和川普閉門會談前短暫發表談話，兩人相談甚歡。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）及北韓領導人金正恩6月底於板門店突襲式會晤，原定的握手寒暄升級成近一小時的閉門會談， 2月底越南峰會後陷入僵局的兩國對話隨之破冰。川普12日受訪時高度評價此次歷史性會晤，認為自己對金正恩來說相當有魅力。

川普12日飛往威斯康辛州米爾瓦基參加選舉造勢活動以前在白宮外表示，和南韓總統文在寅短暫造訪非軍事區（DMZ）期間，金正恩「很高興見到我」。在文在寅的陪同之下，川普首度在兩韓邊界與金正恩會面，隨後成為史上首位跨過軍事分界線、踏上北韓領土的在任美國總統。

談及金正恩時，川普表示，「他很高興見到我。這是好事，不是壞事。他不太常笑，但當他看到我時就笑了。他很開心。我剛上任的時候他一直在試驗核武，但他現在沒有這麼做。」

另一方面，川普在密談結束後透露，美國及北韓近幾周將展開工作會談，美國及南韓對北韓核議題談判代表日前也在德國柏林進行磋商，顯示無核化談判有望重上軌道。南韓《韓聯社》11日則援引知情人士說法指出，若北韓逐步拆除核設施，聯合國安理會可能暫停對北韓煤炭及紡織品的出口限制。