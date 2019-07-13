2記者喪命！索馬利亞飯店恐攻增至12死30傷　青年黨宣稱犯案

▲ 青年黨對麥地那酒店發動恐攻，現場滿目瘡痍。（圖／翻攝自推特／sotiridi）

國際中心／綜合報導

索馬利亞南部一家知名飯店12日發生自殺式炸彈恐攻及槍擊事件，截至目前已有12人喪命、逾30人受傷。當地維安官員阿布迪維利（Mohamed Abdiweli）指出，共4名槍手犯案，安全部隊擊斃最後一人後，現場獲得控制；飯店內到處都是屍體及傷者，死亡人數可能更高，「因為我們都見證了炸彈和槍擊帶來的毀滅性後果。」

《法新社》援引當局說法報導，一名自殺炸彈客駕駛一輛裝滿炸藥的汽車衝進港口城市奇斯馬約（Kismayo）的麥地那酒店（Medina Hotel），接著有幾名全副武裝的槍手強行闖入酒店，邊走邊開槍。目擊者穆克塔爾（Hussein Muktar）表示，「爆炸很大。飯店裡一片混亂，我看到幾具屍體從現場被抬出、人們正從附近的建築物中逃出來。」

報導指出，效忠蓋達組織的索國恐怖組織青年黨已經宣稱犯案，「聖戰士對朱巴蘭政府一名變節的官員下榻的酒店發動自殺式攻擊。」該組織為推翻索國政府，十多年來犯下一系列爆炸及槍擊案。消息人士也透露，地區選舉前夕，入住飯店的大多是政客及商人。

12名死者中包括知名社群媒體紅人及其丈夫，以及一名當地記者。目擊者法爾漢（Ahmed Farhan）說明，「當地記者沙赫爾（Mohamed Sahal）家屬證實他的死亡。據我所知，社群媒體活躍人士娜蕾葉（Hodan Naleyeh）和她的丈夫也在爆炸中喪生。」索國記者聯盟（SJS）已經證實2名媒體人的死訊，聯盟秘書長穆明（Ahmed Mumin）聲明指出，「對索馬利亞記者來說，這是非常悲傷的一天。」