失蹤36年！梵蒂岡少女獲報屍藏公主墓　開棺驚見公主骨骸也不見

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羅馬梵蒂岡職員的15歲少女艾瑪紐菈‧奧蘭蒂（Emanuela Orlandi），在1983年的夏天失蹤，迄今已36年，卻一直找不到人。家屬今年3月收到一封匿名信，指稱少女的遺體在「德意志人與佛拉芒人墓園」（Teutonic Cemetery）中。教廷終於准許在11日時挖墓尋屍。沒想到開挖後，墓中不但沒有少女奧蘭蒂的屍體，連同墳墓的主人、2名公主的骨骸也都不見了。

綜合外媒報導，這起失蹤案是當地最久懸案之一，36年來各種陰謀論不斷傳出，有人懷疑她是遭到暴力集團綁架，藉此威脅教廷、暗殺當時的教宗若望保祿二世。而為了尋找奧蘭蒂，教廷曾在2012年准許開挖一處教堂墓地，但仍未果。

今年3月，奧蘭蒂的家屬接到一封匿名信，裡面有一張「德意志人與佛拉芒人墓園」天使石像的照片。經教廷允許後，工作人員11日早上經過祈禱後，開始在墓園進行挖掘工作，然而打開2個墳墓之後，發現裡面居然都是空的，不但沒有少女的屍體，連原本應該要在裡面2具19世紀德國公主的骨骸都消失不見。目前當地政府已針對2位德國公主骨骸失蹤案展開調查。

▲德意志人與佛拉芒人墓園（Teutonic Cemetery）。（圖／美聯社）

1983年6月22日，梵蒂岡職員的女兒艾瑪紐菈上完長笛課後，曾被人看到出現在羅馬中心的一個公車站，隨後就人間蒸發，36年一直沒有發現她的蹤影。2018年夏天時，家屬曾經收到一封匿名信，上面有一張德意志人與佛拉芒人墓地的天使神像照片。哥哥皮耶羅（Pietro Orlandi）曾在開墓前表示，「如果發現艾瑪紐菈的遺體，那對我的母親來說會很痛苦。事實上，我希望她不在那裡。」

皮耶羅透露，他們上次見面實際上不是一個好的回憶，兩人之間發生了爭吵，而他因為有事就沒有陪艾瑪紐菈一起上課，「我經常想，如果我和她一起去了會怎樣？」並表示堅決不放手，如果事情沒有解決，自己就會無法安寧。