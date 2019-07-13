英首相之爭！杭特：聖誕節前可脫歐　強生堅守10月底期限

▲英國前任外相強生（Boris Johnson）與現任外相杭特（Jeremy Hunt ）。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導



英國保守黨黨魁之爭進入最後階段，由前任與現任的外相強生（Boris Johnson）對上杭特（Jeremy Hunt ），而一直搞不定的脫歐仍是重點議題，日前兩人同時接受BBHC專訪，杭特提到，他認為脫歐大約會在聖誕節前完成，而強生則說在10月底前就可達成。

英國首相梅伊因脫歐問題黯然下台之後，接下來將由16萬名保守黨黨員投票，選出下任黨魁與首相。杭特在節目上表示，他無法保證若是他成為首相的話，何時會完成脫歐，「我一向對大家都很誠實」，但預期可能會在聖誕節前，且不認為會繼續拖到明年。

目前外界普遍看好強生勝出，杭特則在節目上呼籲黨員們不要靠感性投票，要靠理智。他還強調，「目前最快的脫歐辦法就是派一個可以在布魯塞爾談成協議，並且能讓國會通過協議的首相，而我就是這個人選」，英國必須要特別注意10月31日的期限。

杭特還表示，他希望改變脫歐協議中的愛爾蘭邊界支持計劃，該計畫目的為保證防止發生脫歐後發生「硬邊界」，但也是較具爭議的部分，他希望這樣做能讓議會轉變心意，讓協議更被接受。

而強生則在訪問時提到，他認為10月31日就可以完成脫歐，若是沒有完成的畫，就是對政治信任的巨大傷害，「我覺得那些說可以延後，卻又說不出日期的人，非常奇怪，我是指，我們還要再等多久呢？」他也表示，並不想採取行動阻止議會強硬推動無協議脫歐，但也不希望看到這個狀況發生。