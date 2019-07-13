美企遭中方關切！　紐時：科氏集團高層被告知不准出境

▲ 美國科氏工業集團由億萬富豪兄弟檔戴維與查爾斯科赫（David and Charles Koch）所擁有，以支持共和黨聞名業界。圖為美國科氏工業集團位在堪薩斯州威奇塔的總公司。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

在中國科技巨擘華為首席財務長孟晚舟被捕一案爆發後，美國今年初要求國人前往中國時必須更加謹慎。根據《紐約時報》取得的消息，北京政府不同意美國科氏工業集團（Koch Industries）一名華裔美籍高層主管離境，時間長達數天，直到美國國務院介入後，事態才出現轉變。

綜合《紐約時報》等美媒報導，許多經常往來美國、中國的企業高層及華府官員們也提到，他們對中方的「騷擾」（harassment）行為感到越來越擔憂。

據了解，今年6月初，這名華裔美籍的男性主管被告知不能離開飯店太遠，接著在護照沒有被拿走的情況下，被訊問數日，並談及美中貿易等議題；最終在美國國務院介入調解後，他才得以飛離中國。知情人士認為，此一事件是北京政府向美國總統川普傳遞某種訊息。

「中方是在加倍下注，以一種直白的手段在邊境、飯店拘留美國人」，博欽律師事務所北京辦事處的合夥人齊默曼（James Zimmerman）提到，「這顯然是想傳遞訊息給川普政府，那就是如果被逼急的話，可能會走上人質外交一途」，但若真的發生類似情事，恐怕會引起美國商界反彈。

事實上，今年6月下旬，另名美國前外交官也遭到訊問，當時是由飯店人員透過房內電話告知官員來訪，他隨即發信告知同行的美國人後，才下樓到大廳與對方碰面；隨後，2名便衣警察詢問他的外交身分並確認是否有外交豁免權，最後在美方高階外交官到場後，中方人員才離去。