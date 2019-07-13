乘客拒讓位！大媽車廂內「脫褲露捲毛黑森林」爆吼：我是女生耶～

▲女子因為沒人讓位竟然脫褲抗議。（圖／翻攝自臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

許多人對於戰鬥民族的想法，都是瘋狂、無厘頭，但其實就連俄羅斯人對於自家人的行為也感到相當不可思議。近日在俄羅斯網路上被瘋狂討論、流傳的幾張照片，一名女子在莫斯科地鐵上要求讓位卻遭到拒絕，沒想到竟當眾褪下衣褲，讓在場人全都呆滯。

在俄羅斯社群網站上，最近有一則貼文寫道，一名女子在莫斯科的地鐵車廂中，要求自己被讓位，於是指著有位置的乘客要求起身，當下車廂乘客要求女子說出「什麼原因要求大家都要讓位？是否有身體不適或是不舒服？」這時女子一陣喃喃自語，竟將自己的裙子掀起、底褲脫到膝蓋處，接著指著自己的私處喊「這就是原因，因為我是女人！」

所以人一陣錯愕後，依舊沒有人起身讓位，該名女子也沒將底褲穿起的打算，就這樣靠著門板邊，臀部貼在玻璃上，列車到了下一站後，不少在車站等車的旅客，看到車廂門一打開竟然是「下體畫面」嚇的不敢進車廂。據悉，近年來俄羅斯不少「女權主義」者出現在路上，以相當激烈方式要求女性應得到「更好」的對待，卻反而引起負面觀感。

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▲相當憤怒的女子直接脫褲抗議。