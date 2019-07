生下嬰兒2個月產後憂鬱…她生日朝頭開槍　老公買完蛋糕辦葬禮

▲巴比奇生產後陷入憂鬱情緒。(圖/翻攝當事人臉書)

國際中心/綜合報導

塞爾維亞28歲母親巴比奇(Suzana Babic)約兩個月前生下寶寶,本該與老公展開甜蜜家庭生活,她9日卻在自己生日當天朝著頭部開槍,儘管被送往當地醫院最後仍不治身亡。據了解,她患有產後憂鬱症,有時會提到自己感到精神不適,也有諮詢醫師建議。

《每日郵報》報導,巴比奇本身是位彩妝師,近期才獲得經濟學學位,她與老公從高中就認識,兩人感情相當融洽。然而,她生下小孩後陷入憂鬱情緒,趁著生日當天伴侶出門買蛋糕,她對著自己頭部開槍。

朋友隨後抵達巴比奇位於蘇博蒂察(Subotica)的住處,原本準備舉辦驚喜派對卻發生憾事。救護車來到現場後,這名母親被送往鄰近醫院,她死於嚴重槍傷。

***TRIGGER WARNING This is heartbreaking, we have come so far but there is still so much work to be...

巴比奇的屍體12日被埋葬在一處俄羅斯東正教墓地,她罹患的產後憂鬱症症狀包括悲傷、哭泣以及出現食慾、睡眠等問題。巴比奇的好友告訴當地媒體,每位跟女子熟識的人都沒預想到這種情況,大家感到心痛。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995