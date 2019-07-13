深信「開腿招桃花」…漂亮女信徒集體躺地　等師父頂腿撫摸誦經

▲女信徒相信泰國師父作法可以招來好桃花。（圖／翻攝自Sanook，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

過於迷信宗教恐怕有危險！近日泰國網路流出數張照片，許多女信徒躺著並張開雙腿，相信讓「師父」作法念經可招來桃花。但畫面詭異，引起網友討論擔心。

據泰國《Sanook》報導，泰國網友在社群軟體上公開這組照片，女信徒們要求「師父」在辦公室中作法，作法的過程卻是要女信徒躺下，大大張開雙腿，等著「師父」坐在雙腿之間，用腳頂開大腿，不時伸手觸摸私密處。

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▲▼報導指出，前往作法的女信徒都相當漂亮。

報導指出，女信徒們主動找上「師父」，相信「師父」一邊觸摸她們，一邊誦經祈禱，念著「Aa Aung Ang Ang Unu U O Ulu Ulang Pang Ngon」的咒語可以為她們招來好桃花。據悉，這些上門的女信徒都長得相當漂亮。

同時，該作法也被認為是一項偉大的憐憫儀式，可以促進金融工作。一名參加儀式的女信徒就在個人社群軟體上PO文，「每月10萬仍不滿意」，但據說要放棄3件事。

雖然目前尚未有「師父」違法的事證，但流出的照片仍被外界認為是負面、不雅的，是否能真的招桃花或促進財運，也被懷疑是以宗教旗號欺騙大眾。

▲泰國網友擔心該名師父是詐騙。