印尼5歲童超怕割禮…一路逃跑爬屋頂「待整整2小時」　父母望天傻眼

▲印尼5歲男孩不願接受割禮，逃到屋頂上待了2個小時。（圖／翻攝自Facebook／Anik Sutari）

記者林瑩真／綜合外電報導

印尼穆斯林按照傳統，男孩通常會在5歲左右接受割禮，也就是將陰莖上過長的包皮割除。不過日前一名5歲男童不願接受割禮，竟嚇得爬上居住的大樓樓頂，待了整整2個小時都不願下來。

綜合外媒報導，事發當天，男孩的媽媽準備帶著男孩到醫院接受割禮手術，但男孩一聽，驚恐的逃出醫院，跑回居住的大樓，並手腳並用爬上了屋頂。男孩的父母當場傻眼，卻也不敢貿然爬上屋頂，就怕男孩因為逃跑而失足受傷。

直到2個小時多後，男孩父母毫無辦法，只能請來與男孩感情很好的老師，由老師勸說。神奇的是，經過老師的勸說，男孩真的自行爬下屋頂，並乖乖走入醫院接受割禮，甚至沒有人引導、強迫。

進行手術的Anik Sutari博士表示，在她20年來、經手成千上萬個孩子的職業生涯中，從沒有一個男孩嚇得逃上屋頂，「我甚至不知道他怎麼爬上去的」。不過主動接受割禮的男孩相當勇敢，既沒有掙扎、也沒有哭泣，連一句抱怨也沒有，這個割禮手術仍然成功，只是比原計劃晚了3個小時。