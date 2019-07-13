高清女鬼照嚇壞鄉民　他揭租屋「吊扇掛屍」香氛變鹹魚味血腥真相！

▲泰國最高青女鬼照，背後有著血腥的故事。（圖／翻攝自臉書下同）

國際中心／綜合報導

許多在外的遊子，不論工作或唸書都必須面臨找「落腳處」的問題，而找房子也是一門學問。泰國的網路近日出現一則貼文，圖片中可以隱約看出有「女子身影躲在暗處」，五官相當驚悚、臉色發白。一名男網友看到照片後，提到照片中很像過去他的鬧鬼租屋處，半夜總是會聽到奇怪的聲響，就連搬進去的第一天，房東也匆匆的丟下一句「祝你好眠」就走了，引鄉民討論。

泰國網友「Wuttichai Songthanawut」在看到貼文中「鬼影照」回想起15年前自己在念清邁大學時的恐怖遭遇。該名網友表示，這鬼影照很像自己當時的租屋處，而在他搬進房間的第一天，房東只待了幾分鐘說了一句「好好休息」就關上門離開，一開始網友覺得家具什麼都很不錯、空氣也有淡淡的薰衣草味，想說「房東真的整理的蠻好的」，房租也才500泰銖一個月（約台幣500元）但隨著待在室內時間越久，越感覺房間越來越冷。

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▲隱約中可以看到人的五官輪廓。

最令男網友覺得發毛的，是根本沒有打開開關的吊扇，竟然會自己自轉，而原本的薰衣草味也變成鹹魚的味道，但沒多起疑就這樣洗澡休息。過了幾天，男網友開始會聽到一些腳步聲、敲門聲或是敲打窗戶的聲音，接著還曾有女生敲門，借公共衛浴但是卻憑空消失。

這時男網友才感覺到有點不對勁，只好默默的在晚上禱告「我只是來這裡念書的人，也是好人，沒地方可以搬家了」。熟睡之後男網友夢見一個女孩，接著的日子就再也沒遇到奇怪的事。事後男網友向鄰居詢問才知道，該間房子過去曾發生情殺案，當時男友將女友殺死後掛在房間的吊扇上，到處都是血跡還有異味。這時男網友才驚覺自己住到凶宅，如今類似的房間內鬼照出現，他也不意外了。