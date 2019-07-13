聯邦政府拉警報！要求國會提高債務上限　梅努欽：資金9月底耗盡

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）12日向眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，若國會在夏季休會前，未表決提高債務上限，美國政府的資金就會在9月初耗盡。國會規定的借款上限今年3月生效，加上美國總統川普在2017年推動減稅政策，導致財政部赤字不斷增加。根據消息指出，梅努欽與裴洛西在本周已進行3次會談，希望能重新調整債務上限。

梅努欽12日致信給裴洛西、參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）、參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）與眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），信中明確指出，希望能在參眾議院夏季休會前，投票提高聯邦政府的債務上限，否則政府資金將在9月初用盡，「我們正努力解決問題、更新數據，但必須要在所有人離開前做點什麼。」

裴洛西向記者表示，在未來幾周內，國會會開始解決這項問題。今年初財政部就啟動「非常措施」，避免政府超過其債務上限。議員們起初認為，政府資金仍可維持到9月底至10月初，但梅努欽5月時就向國會表示，上調債務限制可能必須提早至「夏末」。

根據美國智庫組織兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）調查指出，除非國會在休會前提高上限，否則政府在9月初就會達到債務上限的重大風險，屆時政府恐怕將再次陷入停擺，為美元走勢帶來極大壓力。