撿手機跳軌…列車下秒進站！　她賭命「衝向列車」想爬回月台被活活撞死

▲ 法隆史密斯當天在鐵軌上待了至少17秒。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

美國伊利諾州芝加哥一名37歲女子上月來到車站月台候車，但手機突然墜落鐵軌，她便跳下鐵軌撿回手機。但此時剛好列車進站，儘管她迅速走向前方、也就是列車進站方向的階梯處試圖攀爬脫險，但最後並未成功，被列車活活撞死。

綜合當地媒體《芝加哥論壇報》、WGN9報導，法隆史密斯（Felon Smith）上月27日中午來到車站，當時身旁有多名民眾在場。根據監視器畫面，在她的手機不慎掉落鐵軌後，她先是看了一下鐵軌，接著與身旁的人短暫交談，隨即跳下鐵軌，試圖撿回手機。

只不過，這時列車剛好進站。法隆史密斯見狀便立刻朝向列車進站的方向走去，想要從前方的階梯處攀爬回月台脫險，但最後沒有成功，當場被列車撞上。在相關人員到場後，她便被宣告死亡。

談及此事，死者家屬布蘭迪瑪丁（Brandy Martin）氣憤提到，儘管法隆史密斯為了手機跳下鐵軌是個不好的決定，但當時她曾經向旁人大聲呼救，卻沒有人伸出援手。

根據負責營運的芝加哥交通局（CTA）上周所發出的聲明，當時一名保全人員曾開口告知法隆史密斯必須離開鐵軌，但因當時現場聲音相當大，不確定死者生前是否有聽到警告。