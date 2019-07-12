貝克漢寵女治裝不手軟　哈珀穿各品牌最新洋裝玩耍

▲哈珀與家人在邁阿密度假時，穿法國童裝品牌Bonpoint條紋洋裝。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）與維多利亞（Victoria Beckham）的掌上明珠「小七｣哈珀（Harper Seven Beckham），剛過8歲生日，她從小集家人寵愛於一身，時尚行頭都是當季最新，從她近日度假穿搭可發現，細肩帶洋裝在炎炎夏日真的很實穿呀！

請繼續往下閱讀...

▲哈珀與表姐釣魚時都穿Stella McCartney香蕉洋裝。（圖／翻攝harperbeckham_fashion IG）

哈珀日前與家人在邁阿密度假時，一連換上多套當季洋裝，不僅亮眼，連釣魚等戶外活動都很方便，款式包括法國童裝品牌Bonpoint的條紋裝、英國設計師品牌Stella McCartney Kids香蕉造型長版棉質洋裝等，她與表姐都穿上同款香蕉洋裝展現緊密的手足親情。

▲哈珀擁有Stella McCartney香蕉洋裝3980元（左），與鳳梨刺繡A line長版洋裝5980元。（圖／Bungo Minimall提供，以下同）

今夏Stella McCartney Kids推出不少水果裝飾的單品，哈珀除了穿過香蕉洋裝，也擁有鳳梨刺繡A line長版洋裝，活潑可愛；若偏愛氣質款，以小禮服著稱的Nellystella推出一系列仙氣十足的粉嫩色系洋裝，而英國Liberty印花布料也深受童裝品牌喜愛，法國童裝Bonton本季即採用Liberty小花布料打造長版洋裝，展現好質感也搶眼。

▲Nellystella Mia粉色細肩綁帶洋裝4180元（上），法國品牌Bonton的Liberty小花肩帶長版洋裝4880元。