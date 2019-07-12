周裕穎Ｘ馬克華菲　「佛經字」放上身夠潮！　

▲周裕穎攜手大陸時尚品牌馬克華菲又一次打造東方潮流新作。（圖／品牌提供）



實習記者邱宜佳／台北報導

擅長用中國元素打造設計的台灣設計師周裕穎，今年（2019）選用敦煌元素，與大陸時尚品牌馬克華菲（FAIRWHALE）聯手，打造「飛天敦煌」聯名系列，服裝上有敦煌飛天壁畫，有筋斗雲等熟悉的東方元素，又一回翻轉傳統印象，塑造出別具一個的潮流時尚感。

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▲「飛天敦煌」系列完美融合敦煌壁畫之美。（圖／品牌提供）

周裕穎的自創品牌JUST IN XX今年秋冬攜手馬克華菲，濃縮敦煌飛天壁畫與太空人飛天特色，並選用「佛經文字」作為本季吸睛焦點，融合古今時代的衝突元素於一身。

此次聯名以敦煌壁畫中獨特的薄荷綠色、土黃色、酒紅色、墨色作為主要色系；印花中則採用莫高窟場景與敦煌壁畫，創造「把藝術穿上身」的全新設計。

▲融合古代敦煌與太空人元素，實現「把藝術穿在身上」的全新概念。（圖／品牌提供）

服裝輪廓的部分，周裕穎把古今化為平行時空，汲取敦煌壁畫中的精華佛手、火焰與飛天紋，再融合現今太空服機能外套、可拆式口袋、扣環綁帶，重塑「飛天」概念。看似難以聯想到的古今元素，在周裕穎手裡又一回玩出新花樣，打破一般大眾視野，將中式街頭潮流推向更高境界。

▲敦煌火焰圖紋與太空機能外套相結合。（圖／品牌提供）

▲把莫高窟320窟特色運用在服飾設計上，充滿設計感。（圖／品牌提供）

▲（左起）設計師周裕穎、馬克華菲總經理、辰亦儒，日前出席義大利佛羅倫斯PITTI UOMO男裝展。（圖／品牌提供）