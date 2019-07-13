LEVI’S瘋玩Logo　「鏡像版」絕對是真貨！　

實習記者邱宜佳／台北報導

所謂時尚是一種循環，牛仔褲界的霸主LEVI’S®今夏就帶著80年代風靡一時的logo tee風潮回歸。以最經典的紅底白字box logo為基礎，將活潑的撞色元素運用在設計中，不管是經典刺繡logo tee，還是吸睛的滿版tee，都讓你成為街頭時尚達人。

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▲LEVI’S®翻玩經典logo，多種花樣滿足今夏時尚。（圖／品牌提供）

Logo意味著品牌的核心價值，想到LEVI’S®就能想到經典紅白 Batwing box logo，下面兩個凹狀代表著「屁股」的形象，隱含其牛仔褲對於品牌的影響力。說到box logo，潮牌Supreme也是運用紅底白字作為品牌經典，之所以會有如此影響力在於強烈寓意（提倡反消費主義和女性主義）及鮮明的文字力量。

LEVI’S®也乘勝追擊，除了保留原始的logo，更挑戰設計不對稱、倒臥、鏡像的方式呈現經典，光是成品就有二十種以上的選擇，一次幫你做足整個夏天時尚。

▲LEVI’S®大膽玩logo，回歸80年代logo tee風潮。（圖／品牌提供）

▲鏡像版logo放在可愛短版tee上，讓妳秀出好身材，售價NT$1,090元。（圖／品牌提供）

此次男女衣服款式眾多，經典迷你logo刺繡，或是率性的條紋tee，都是再百搭不過的商品了；大logo tee結合polo衫版型，打造痞帥風格。此外，LEVI’S®跳脫以往框架，加入今年最流行的螢光元素，穿上它可以立刻衝海邊或參加音樂季啦！

為了造福女性大眾，LEVI’S®推出短版tee款式，輕薄涼爽的設計，還可以露出小蠻腰，人人都變好比例；滿版tee更是懶人必備，不用特別搭配就能直接出門，簡單又有型。

▲迷你刺繡logo男tee，簡單又百搭，售價NT$1,290元。（圖／品牌提供）

▲看不膩的條紋tee，衣櫃裡永遠不嫌多，售價NT$1,290元。（圖／品牌提供）

▲加入最流行的螢光元素，打造新的街頭時尚，售價NT$990元。（圖／品牌提供）



▲少見的滿版tee，成為懶人必備，女版（紅）售價NT$1,290元，男版（黑）售價NT$1,190元。（圖／品牌提供）