握拳30秒助瘦身？吃貨必知的7招抑制食慾法　用餐環境超重要！

▲對食量大、愛吃的人來說，減肥最難的就是控制食慾。



編輯／Molly 圖／翻攝unsplash

減肥瘦身的基本守則：管住嘴、邁開腿誰不知道？但知道和做到是兩回事，尤其是肚子餓的時候，食慾大開，一個不注意就吃下超多東西，事後又懊悔不已。想要成功管住嘴，關鍵就是控制好食慾，尤其是常常爆吃、食量大的妹子們，快把能幫助抑制食慾的這7招學起來，從今天開始邁向成功瘦身之道。

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▲在吵雜的環境用餐，容易吃進更多食物。



1.在安靜的場所用餐

身處吵雜的環境會刺激人的神經系統，讓心跳加速、血壓升高，更容易感到飢餓，讓人不知不覺吃進更多食物。因此，吃飯時最好選安靜一點的地方，在無壓力的環境中用餐，幫助控制食量。

2.少跟吃不胖的朋友一起吃飯

每個人體質不同，有些人喝水都胖，而有些人卻天生吃不胖，很多人身邊應該都有那麼一兩個怎麼吃都不會發胖的朋友，這種人通常不太會注意吃的份量和食物種類，跟他們吃飯千萬要特別留意，別在不知不覺中跟他們吃進一樣多的食物，他們不會胖，但我們會！

▲睡眠不足也是讓你發胖的隱藏原因。



3.睡眠時間至少要多於5小時

睡眠不足會影響飢餓激素的功能，使食慾大增，吃下過多份量的食物，而且因為沒有獲得充分休息，身體疲勞的狀況下會使活動力降低、新陳代謝下降。睡眠時間低於5小時，就會造成食慾增，代謝降低，結果就是體重又飆漲。

4.握拳或輕拍額頭30秒

曾有研究指出，握拳的動作與肌耐力有關，可間接提升意志力，因此，下次嘴饞的時候，試試先握拳30秒，能幫助降低想吃東西的慾望。另外也曾有實驗發現，想吃東西時，輕敲額頭30秒，透過分散注意力，可以降低一成食慾。

▲容量大的碗碟，會讓食物份量看起來比較少，容易讓人吃下更多食物。



5.用容量小的餐具裝食物

相同份量的食物，若使用容量較大的餐具盛裝，視覺上會讓人產生份量較少的錯覺而吃下更多多食物；相反地，如果換成容量較小的小盤子或小碗盛裝，則會讓人感覺較為豐盛，因而吃得比較少。

6.用非慣用手吃飯

如果你的慣用手是右手，那吃飯時就換成用左手拿筷子或叉子試試。用非慣用的那隻手，因為使用上不習慣，會自然而然放慢吃飯速度，用餐速度減慢更容易感覺到飽足感，自然就不會吃進過多的食物。

▲用餐時先喝湯、吃蔬菜，調整飲食順序也能幫助控制食量。

7.調整吃飯順序

吃飯時食物種類的進食順序也是影響食量與食慾的重要因素，像是飯前可以先喝湯或水，吃飯時從蔬菜類開始吃，接著吃肉、蛋等蛋白質，最後在吃飯。一開始先吃熱量較低的食物，吃到後面越來越有飽足感，像是米飯等澱粉也吃不下太多，就不會攝取過量。

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