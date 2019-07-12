小男孩竟在喜宴「引爆炸彈」　阿富汗血色婚禮5死40傷

▲一名男孩在喜宴上引爆炸彈，阿富汗血色婚禮慘釀5死40傷。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）12日發生一起自殺炸彈攻擊，一名男孩在一場婚禮上引爆身上的炸彈，造成至少5人死亡、40人受傷。攻擊發生後，塔利班及當地的伊斯蘭武裝組織均否認涉案。

綜合外媒報導，南加哈省省長發言人柯吉亞尼（Atahullah Khogyani）表示，事件發生在12日上午8時許，一名小男孩在一名親政府的民兵指揮官的家中引爆炸彈，他們認為對方（小男孩）的目標應該是民兵指揮官馬力可（Malik Toor）。

柯吉亞尼透露，攻擊造成至少5人死亡、40人受傷，其中馬力可也爆炸中喪命；據悉，馬力可領導的親政府民兵經常與政府軍隊合作，防止國土落入塔利班或伊斯蘭武裝組織的手中。

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▲塔利班發言人表示，他們沒有參與這次的炸彈攻擊。（圖／路透社）

炸彈攻擊發生後，塔利班發言人Zabiullah Mujahid聲稱，他們沒有參與這次的炸彈攻擊；其他的伊斯蘭武裝組織也均沒有承認有參與攻擊。

南加哈省鄰近巴基斯坦，許多武裝組織都在這裡活動，包含塔利班組織及發動過幾次攻擊行動的伊斯蘭國（IS）。