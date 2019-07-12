洗後緊繃是大忌！皮膚科醫師「一招」判定洗臉是否正確

▲觀察洗後肌膚狀況是挑選產品的關鍵。（圖／翻攝自IG/bobbibrownkorea、yoona__lim）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

肌膚保養首重清潔，市面上玲瑯滿目的清潔用品該怎麼挑選？皮膚科醫師表示，洗完臉後應該是清爽不緊繃、潤澤而不黏膩，肌膚不該有刺癢或發紅問題，若你洗後感受達到以上標準，那麼恭喜你，你已選擇到適合自己的產品。

依照膚質選擇產品

本身屬於油性膚質，卻因擔心傷害肌膚而用清水洗臉，要知道老化的角質還有分泌的皮脂，若沒用清潔用品是無法去除。有的乾性、敏感肌又因為過度清潔，洗到肌膚乾澀、泛紅，這樣過與不及都不對。

先卸妝再洗臉

有上妝習慣的人，應該先卸妝後再洗臉，這樣才能把殘留於臉上的化妝品徹底洗淨。最後再藉由沾濕化妝水的化妝棉，反覆擦拭肌膚再檢查一次。

避開痘痘粉刺部位

清潔肌膚時，應當避開痘痘或是粉刺等區域，切記不要長故意用力搓洗，這樣的動作不但無法將青春痘除去，反而會造成發炎或敏感。

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