每個人都有低潮期、不用假裝自己很快樂！研究：保持心理健康才「不正常」

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash、Pinterest

在《Journal of Abnormal Psychology》期刊上的一份研究論文指出，一項位於紐西蘭但尼丁的長期研究，總共收集了988人從11歲～38歲這段歲月中的健康、精神評估，結果顯示有83％的人都曾經經歷過短暫或長期的精神疾病，長期保持心理健康的人反而只有17％，難道保持健康的心理狀態才是「不正常」的嗎？

在這項研究中曾經經歷過精神障礙的83％樣本裡面，有一半大多在中年時經歷短暫的精神病症，另外也有4成的人經歷了較長期、嚴重的精神狀況，像是躁鬱症、精神錯亂。杜克大學的心理學家強納森．謝弗說：「對大多數人來說，精神疾病就像是感冒、流行病，在發現之後接受醫療，普遍能痊癒。」事實上心理層面的起伏是很正常的。

請繼續往下閱讀...

心理健康的人不一定與較好的成長環境、本身智商有關係，但是他們通常在幼年時就養成健康的性格，較少強烈情緒、人際關係佳，自我控制能力出眾。不過，哈佛醫學院的精神流行病學家羅納德．凱斯勒認為，這些數據中顯示長期維持心理健康的樣本中，也許有些人只是忽略了暫時性的精神狀況，或是對測驗選擇隱瞞。

這項研究或許可以讓我們對精神疾病減少病態的觀感，每個人都有可能經歷較嚴重的低潮，就像一般生病一樣，可能輕微如喉嚨痛，也可能嚴重像骨折，而且要知道並不是孤單的。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App