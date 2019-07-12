LIFE・經典／「少用1個塑膠罐，地球賺回450年」　環保隨手就能做得到

▲一個寶特瓶地球要花450年分解。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

資源永續無疑是近年來生活最重要的議題之一，以1個寶特瓶為例，地球要花450年分解，很多人以「我有做回收」來降低使用塑膠製品的不安感，但其實即便在倡導回收多年的歐洲，塑膠的回收也不及整體的1／4，更何況是其他地區與台灣的數字。

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▲塑膠的回收率最低，最好方式就是盡量不使用。（圖／unsplash）

美國一位家庭主婦Bea Johnson，從2006年起帶領家人進行「零廢棄」的實驗，1年中丟棄的垃圾，居然不超過1個垃圾袋，她還出了一本書叫《zero waste home（零廢棄家庭）》倡導如何垃圾減量，雖然一般人不須做到這麼淋漓盡致，但只要少拿一個塑膠袋，對地球就更友善一點，而這只是舉手之勞。

▲《zero waste home》作者Bea Johnson 。（圖／翻攝Bea Johnson紛絲專頁）

其實減少垃圾，並不一定是回到原始人這樣辛苦，做麵包什麼都自己來，只要攜帶重複使用的小布袋，去超商超市買東西、拿玻璃罐或保溫杯去買飲料、帶食物盒去夜市買晚餐，在星巴克坐下喝咖啡時，跟店員說「我要使用內用杯」這樣就好。

▲減少使用包材。（圖／翻攝Bea Johnson紛絲專頁）

而若你想做更多，Bea Johnson之前也分享她的5個基本做法，選擇幾個堅持，就能讓地球喘口氣，無法做到「零污染」，但至少不要再做「加害者」，而落實這種做法，許多人更分享生活空間反而變多了，心情更快樂。

拒絕不需要的東西

很多東西其實在生活中，你都不需要或者已經足夠，例如原子筆、鑰匙圈等贈品，很多人總是會有不拿白不拿的心態，「以後可能會用到」、「免費的幹嘛不拿」，帶回家多半也是放在旁邊不用，等同拿垃圾回家。

減少身邊物品

多數人家中一定會有很久沒有用上的物品、家電、生活用品等，有空時可以進行審視整理，看是否要捐贈或是放入二手市場，讓資源共享，每個物品都達到最大的利用度。

重複使用

對於使用的物品都加以珍惜，其實在早期的台灣都有這種「惜物」觀念，不要輕易丟棄物品，即便是一些小東西也一樣，像是湯匙、購物袋、碗盤、刀叉、玩具等，也包括衣物與鞋子，所以也盡可能不要買易壞的商品。

▲重複使用商品避免再製造更多垃圾 。（圖／翻攝Bea Johnson紛絲專頁）

盡一切可能回收

已經養成了拒絕不需要的物品習慣，對於那些無法SAY NO、家裡本來已經有的物品、與已經無法再使用的東西，便要盡可能的進行回收，而從現在開始，買新東西的時候且盡量避免塑膠物品，因為塑膠的回收率是最低的。

堆肥系統

一些食物、毛髮與果皮等都是可以短期腐爛、回饋給自然的食物，把他們放入垃圾袋裡其實有點可惜，堆肥的方式有很多中，居住在城市中可透過密閉式的桶狀堆肥，而有庭院等空間的人，其實也能透過開放式、落葉堆肥等達到減量垃圾的效果。