Air Max 98全新馬卡龍配色太夢幻！別壓抑少女心，女孩們衝了

編輯／JJ 圖／品牌提供、翻攝自NIKE官網、IG@fruition_shop

這幾年NIKE的Air Max系列可以說人人的鞋櫃都該有一雙，不管型號是多少，沒有一雙Air Max可能就有點落伍了！儘管這些復古鞋款已經復刻重新推出、又過了幾年，但是每每都在配色上有新進展，絕美配色一波未平一波又起，像是7／13將開賣的Air Max 98，又有新的超可愛馬卡龍配色啦！

從20年前開始，Air Max98至今也復刻推出了好幾次，近年才更加受到重視，鞋型上比較陽剛一些，但是搭配上粉嫩的馬卡龍顏色卻完全無違和！很難想像這雙鞋上包含了薰衣草紫、鵝黃、嫩粉、湖水綠與天空藍這麼多顏色，非常繽紛，不過淡淡的很柔和。

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細節處也不放過整體感，鞋底的LOGO採淡紫色，仔細看鞋底氣墊內部還是粉藍色呢！這款真的讓人少女心爆發，不收不行！訂價為NT$5,400，7／13（六）於NIKE、台北FRUITION發售。

另外，Air Max98在不久之前也推出過其他適合女孩們的配色，像是灰色與淡淡的藕粉色搭配，或是更適合酷酷女生的黑粉配色，也都很值得入手。

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