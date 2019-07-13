「環保吸管」怎麼挑？玻璃、不鏽鋼...4種材質優劣一次看

編輯／Ping 圖／翻攝自blachoice.com（BLACHOICE）、flyingv.cc（元氣竹吸管）、agooday.com（好日子）、qc-tw（QC館）

近年來環保意識高漲，全球都在關注一次性塑膠對地球的汙染情形。近期與我們生活最貼近的一項環保政策便是禁用塑膠吸管，我們這次要來為各位分析4種環保吸管的材質與優劣，讓各位在為環保出力的同時，也能找到心中最理想的手搖杯好夥伴！

＃玻璃吸管

玻璃吸管是不少人的首選，透明的材質讓清洗更方便，不過缺點就是不太能承受瞬間的劇烈溫差，攜帶時也容易因為擠壓或是碰撞而破碎，如果沒注意可能就會受傷，所以使用完一定要記得放入專用盒子裡，否則還沒做到環保，就先傷身傷荷包～

＃「不鏽鋼吸管」

不鏽鋼吸管在市面上比較普遍，因為耐摔又耐用，不少人的首選就是它，不過小缺點就是怕刮，在清洗的時候盡量不要用菜瓜布刷，否則容易出現小刮痕，久了就會有細菌卡在裡面，所以清洗最好用購買時附的小刷具，這樣一來壽命也會比較長。

由於不鏽鋼有材質上的差別，最常見的就是食品級「304」與醫療級「316L」這兩種，所以在購買時要記得看清楚包裝上的標示。304在價格上比316L便宜，但304本身比較不耐酸，所以如果你很愛喝咖啡的話，那就會建議使用316L。

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＃竹吸管

說到最環保的吸管材質，絕對非竹吸管莫屬，不論在製作過程或是廢棄處理，對環境的影響都是最小的，不過缺點就是容易殘留氣味與發霉，所以在清洗時，如果喝比較重口味的飲料或咖啡，建議泡水過後再清洗，清洗完畢後再放置於通風處晾乾。

＃鈦吸管

鈦吸管與不鏽鋼吸管的優缺點相同，不過在重量與抗腐蝕上都更優異，不過就價格方面而言，可能會讓人在付錢的時候手抖一下～

以上是4種環保吸管的優劣分析，相信各位看完後已經有吸管人選了吧！下次喝手搖杯時記得使用環保吸管，好好愛護我們唯一的地球～最後，在使用環保吸管時，由於都是耐用的不鏽鋼與玻璃材質，所以一定要注意安全。

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