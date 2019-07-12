自閉症少年怕吵上台摀耳　全體安靜「降分貝拍手」祝福他畢業

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國紐約州卡梅爾高中上月舉行畢業典禮，18歲男學生希金斯（Jack Higgins）上台領取證書時，全場沒有任何歡呼，而是一片安靜，原來是患有自閉症的他對聲音相當敏感，校長便先事先告知大家不要喧嘩。讓希金斯的母親最感動的是，許多人甚至站起來揮手，默默鼓勵這名男同學邁向下一個人生里程碑。

希金斯非常害怕噪音，他的家人也陷入苦惱，到底畢業典禮當天他要如何上台。希金斯的媽媽芭芭拉（Barbara）表示，她希望兒子出席典禮，這將成為人生中的大事；親人們最後則與卡梅爾高中校長里歐羅（Lou Riolo）討論對策。

里歐羅除了是校長，他本身也育有特殊需求的孩子，特別能感同身受，他接著想到，希金斯上台前，或許能事先請同學們安靜，不要大聲鼓掌，「這就是卡梅爾的文化，社區總是團結在一起。」

▲希金斯原本摀著耳朵上台，其實台下相當安靜。（圖／翻攝自YouTube／Raney Day Media，下同）



典禮當天，里歐羅先走上台，告訴大家有關希金斯的狀況，希金斯替班級與學校帶來很多有價值的事物，「今天我希望大家幫個大忙，不要鼓掌與歡呼，這是對的。」芭芭拉承認她很緊張，不確定會發生哪些事，結果最後她被同學們的善意深深感動。

里歐羅叫到希金斯的名字時，台下瞬間安靜，連背景音樂都暫停。這名男同學隨後與家人上台，領取自己的畢業證書；此時，其他同學則自發站起來，朝著空中揮手且沒有發出聲音，彷彿是在給予希金斯勇氣。

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▲許多同學站起來在空中揮舞雙手。



芭芭拉看到這個畫面後忍不住落淚，雖然兒子難以清楚表達自己的想法，但她依舊感覺到對方有所觸動，「我們永遠不會忘記那裡的事，我不認為參與過的人會忘記。」

希金斯從高中畢業後，預計參加一項名為「超越能力」（Ability Beyond）的項目，旨在將身障者參與社區，並替未來的就業做好準備。