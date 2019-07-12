影／　喉嚨一陣灼燒...夢遊女嚇醒發現　竟把「漂白水」當果汁狂灌！

國際中心／綜合報導

英國埃塞克斯(Essex)一名女子近來因為照顧生病父親，心力交瘁之下導致異睡症(Parasomnia)發作，時常夢遊爬起來吃零食的她，有次意外醒來發現自己竟然把漂白水當果汁狂灌，結果被醫護人員誤以為她是因為心情不佳輕生，差點因此喪命。

▲夢遊女醒來發現，自己正在喝的果汁竟然是漂白水。（圖／示意圖／達志影像）

41歲女子戴維森(Andrea Davison)本來就有夢遊習慣，但隨著照顧罹患癌症的父親壓力增大的情況下，夢遊情況也變得比以前更嚴重，她表示，「我一手拿著漂白水、另一手則拿著餅乾，我不知道我喝了多少，但我醒來時發現自己居然正在喝著它，以為是果汁。」

發現自己喝下漂白水，戴維森嚇得立即打電話求救，然而醫護人員卻認為她是企圖輕生，「因為我爸爸病重快死了，他們以為我無法面對這件事，但我沒有要自殺，這非常奇怪」，喉嚨差點燒壞的她，幸好在醫院休養一晚後，便奇蹟康復出院。

異睡症是一種混和睡眠與清醒之間的半清醒狀態，患者時常會在睡夢中進行活動。戴維森表示，之前也曾發現自己睡著後，竟然夢遊開車去媽媽家，還開了6分鐘的車，所以現在家人都必須特別把她的車鑰匙藏起來，「這真的很可怕，已經不只是典型的夢遊了」，現在她每晚入睡前只能不斷灌輸自己正面想法，希望能幫助改善夢遊症狀。

Sleep-walking mum is hospitalised after she woke up drinking bleach ‘like it was juice' https://t.co/uoyYyysjPe