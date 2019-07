影／　喉嚨一陣灼燒...夢遊女嚇醒發現　竟把「漂白水」當果汁狂灌！

國際中心/綜合報導

英國埃塞克斯(Essex)一名女子近來因為照顧生病父親,心力交瘁之下導致異睡症(Parasomnia)發作,時常夢遊爬起來吃零食的她,有次意外醒來發現自己竟然把漂白水當果汁狂灌,結果被醫護人員誤以為她是因為心情不佳輕生,差點因此喪命。

▲夢遊女醒來發現,自己正在喝的果汁竟然是漂白水。(圖/示意圖/達志影像)

41歲女子戴維森(Andrea Davison)本來就有夢遊習慣,但隨著照顧罹患癌症的父親壓力增大的情況下,夢遊情況也變得比以前更嚴重,她表示,「我一手拿著漂白水、另一手則拿著餅乾,我不知道我喝了多少,但我醒來時發現自己居然正在喝著它,以為是果汁。」

發現自己喝下漂白水,戴維森嚇得立即打電話求救,然而醫護人員卻認為她是企圖輕生,「因為我爸爸病重快死了,他們以為我無法面對這件事,但我沒有要自殺,這非常奇怪」,喉嚨差點燒壞的她,幸好在醫院休養一晚後,便奇蹟康復出院。

異睡症是一種混和睡眠與清醒之間的半清醒狀態,患者時常會在睡夢中進行活動。戴維森表示,之前也曾發現自己睡著後,竟然夢遊開車去媽媽家,還開了6分鐘的車,所以現在家人都必須特別把她的車鑰匙藏起來,「這真的很可怕,已經不只是典型的夢遊了」,現在她每晚入睡前只能不斷灌輸自己正面想法,希望能幫助改善夢遊症狀。

