美海岸防衞隊破獲潛艇運毒　7650公斤古柯鹼市值70億

▲「蒙羅號 」緝私艦上的海岸防衞隊員登上潛艇，要求裡面的人打開艙門。（圖／美國海岸防衞隊照片)

國際中心／綜合報導

美國海岸防衞隊上月19日在厄瓜多及哥倫比亞離岸數百的海面上，偵測到1艘偷運毒品的半自動潛艇。接下來海岸防衞隊派出全副武裝的隊員，在直升機支援下乘坐快艇攔截，最終成功把潛艇攔下。

防衛隊員在艇上查獲1.7萬磅(約7650公斤)古柯鹼，市值2.32億美元(約70億元新台幣)，目前至少有一人被捕。這些毒品據信是南美毒販製造。

從海岸防衞隊發布的影片可見，在事發海域巡邏、打擊毒品走私的海岸防衞隊緝私艦「蒙羅號」(Munro)發現可疑潛艇後，隨即派出2艘快艇及直升機追捕。當時海象惡劣，風高浪急，1名防衞隊員以西班牙語向潛艇呼喊：「立刻停下來」！

當快艇接近該艘12公尺長的潛艇後，3名佩備手槍、夜視鏡、頭盔及身穿迷彩服的海岸防衞隊員隨即登上潛艇，猛力拍打艙門。1名疑似是毒販的男子其後打開艙門，並舉手投降，潛艇內被搜出大批毒品。

「蒙羅號」在今年5月至7月服役期間，共破獲14宗運毒案，檢獲3.9萬磅(約1.75萬公斤) 古柯鹼及423公斤大麻，總值5.69億美元(約170億元新台幣)，總共逮捕15人。

「蒙羅號」周四(11日)返回加州聖地牙哥的北島海軍航空兵基地，隊員把查獲的毒品卸載至岸上。副總統潘斯檢閱時，讚揚海岸防衞隊的表現，並代表總統川普感謝他們。

海岸防衞隊發言人布克利(Stephen Brickey)少校形容，在運毒潛艇上查獲毒品很不容易，每年可能只碰上一次。潛艇內的毒販可能攜帶武器，他們一旦被攔截， 往往會迅速打開閥門，把所有毒品和證據沖到海中。

美媒曾報道，由哥倫比亞流入美國的古柯鹼，逾30%是由潛艇偷運。