李榮浩求婚戒洩品牌玄機　海瑞溫斯頓還有5款鑽戒明星超愛

▲李榮浩獻上海瑞溫斯頓Classic Winston™系列枕型切工鑽戒向楊丞琳求婚。（圖／翻攝李榮浩IG）

記者陳雅韻／台北報導

本周娛樂圈的大喜事，正是李榮浩34歲生日當天，拿出「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）枕形鑽戒向35歲的楊丞琳求婚成功了！除了這對演藝圈閃亮情侶檔，其實不少明星在人生重要時刻都選擇海瑞溫斯頓的設計，例如日本男星小栗旬買2克拉鑽戒向山田優求婚；人氣女星北川景子也被歌手DAIGO獻上的2克拉海瑞溫斯頓鑽戒套牢。

在各品牌眾多求婚戒款式中，為何李榮浩送的求婚鑽戒會被迅速認出品牌？其實是雙爪鑲嵌的設計洩了密，這個特別鑲嵌是海瑞溫斯頓的招牌設計，盤點海瑞溫斯頓的求婚鑽戒，另外還有5款不同鑲台設計滿足不同風格的準新人。

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▲海瑞溫斯頓經典Winston™枕型切工鑽石戒指，鑽石價格依4C條件不同而異。（圖／品牌提供，以下同）

1. 海瑞溫斯頓經典Winston™鑽戒

此款李榮浩獻上的求婚鑽戒，可選擇祖母綠型、圓形明亮式、橢圓型和枕型切工等不同切工主鑽鑲於鉑金底座，主鑽約1克拉起跳，旁鑲標誌性的長錐形切工邊鑽。不同於一般新人選擇圓鑽，李榮浩挑中枕形切割鑽套牢楊丞琳。

▲HW LOGO鑽戒是海瑞溫斯頓最知名的婚戒。

2. H.W Logo婚戒

海瑞溫斯頓最招牌的求婚戒，因圓形明亮式主鑽兩側，各是H與W字樣戒台，不僅是品牌首字縮寫字母，也代表「Husband」（丈夫）與「Wife」（妻子），意義非凡，主鑽共有0.5、0.7與1克拉可供選擇。

▲TRYST系列求婚戒以4顆圓形明亮式切工鑽石簇擁祖母綠形切工主鑽。

3. TRYST鑽石婚戒

由戒環上鑲嵌的4顆圓形明亮式車工鑽石，簇擁著祖母綠形切工主鑽，TRYST是求婚戒中的個性款，主石提供0.70克拉到1.00克拉選擇。

▲The One 圓形切工鑽石婚戒。

4. The One婚戒

圓形明亮式切工、橢圓型切工或枕型切工主鑽外圈，鑲嵌一圈每顆重達0.01克拉的鑽石，讓主鑽更有視覺上放大的效果，整體設計風格優雅，是看不膩的雋永款式。

▲線條優美的Lily Cluster 鑽石婚戒。

5. Lily Cluster 鑽石婚戒

Lily Cluster戒指巧妙將圓形明亮式切工鑽石環繞於中央，形成懸浮在鑽石花瓣上的視覺效果，戒環線條優美，主石提供0.5、0.7與1.0克拉。

▲風格華麗的Cluster錦簇鑲嵌水滴型切工鑽石戒指。

6. 水滴型切工Cluster錦簇鑲嵌鑽戒

三維立體鑲的Cluster錦簇鑲嵌是海瑞溫斯頓的經典設計，運用在求婚戒上同樣華麗，左右排列的邊鑽簇擁主鑽，共鑲有7顆水滴形鑽石，吸引喜愛華麗風格的準新娘目光。

