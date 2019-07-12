BLACKPINK私下最愛的鞋款！Jennie獨鍾巴黎世家、Stan Smith團員都有一雙

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@roses_are_rosie、@sooyaaa__、@lalalalisa_m

韓團BLACKPINK出道以來成長速度極快，4位成員Jennie、Rose、Jisoo與Lisa每個人的臉蛋、身材都沒話說，也非常有才華，除了舞台上的服裝之外，她們私下的穿搭也非常時髦，是許多女孩們的時尚指標，今天我們就來看看BLACKPINK成員們平常最常穿什麼鞋款吧～

＃Adidas Stan Smith

幾乎每個團員都有一雙！如果想要一雙方便搭配的小白鞋，基本又好看，那麼選Stan Smith這款準沒錯，而且價錢也很親民、好入手，在鞋舌與後跟的位置還有許多顏色可以挑選，像Jennie就是穿著全白的款式。

Lisa腳上這雙也是Stan Smith系列，不過是魔鬼氈款～綠色配色相當經典，穿起來多了一分可愛感。

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＃BALENCIAGA TRACK TRAINERS

Lisa非常獨鍾BALENCIAGA 的 TRACK 系列，她擁有一雙白橘配色與一雙黑紅配色，而且在Instagram上的出鏡率相當高！經常穿著這雙趴趴走。

＃樂福、穆勒鞋

像這類型的鞋款就比較不局限於品牌，前方有馬銜釦的樂福鞋、穆勒鞋，這幾年真的超夯的，就算捨不得下手精品，許多韓製的品質其實也都不錯，穿起來很有氣質。

＃EYTYS athena suede

EYTYS的鞋款就是以厚底聞名，很多女星都喜歡穿厚底鞋來拉高線條，又不會像穿高跟鞋一樣難走路，Jisoo穿的這雙athena suede系列很經典，上方簍空和金屬扣環都顯得很有個性！

＃白色高筒帆布鞋：LV STELLAR、Converse ALL STAR

帆布鞋也是百搭神器之一，許多品牌都有推出，高筒還能營造一種俏皮感，Rose穿的是LV 的STELLAR綠色配色款，滿版LOGO加上綠色滾邊，非常經典、好看，但是價格不斐，我們一般人也可以像Jennie一樣，選擇Converse的鞋款就好，價格便宜又好搭，跟女神同款不用花大錢。

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