「巴西版川普」正常發揮任用親人　駐美大使職位送給議員兒子

▲巴西總統之子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）透過父親指派，可能擔任巴西駐美大使。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

以煽動言論著稱的極右派巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）日前指派35歲的兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）接任駐美大使一職。博爾索納羅跟美國總統川普（Donald Trump）崛起的路徑相似，都是憑藉著渴望改變的社會聲量坐上總統大位，而現在連舉用親人這點都有幾分相似。

根據BBC報導，愛德華多目前是巴西國會議員，經常在外交議題上給予父親建議，他告訴記者，如果被邀請擔任美駐美大使一職，他會欣然接受。該職位從4月份開始就已空缺。要是愛德華多最後同意接任，他將要辭去國會議員。

BBC記者皮亞特（Candace Piette）指出，博爾索納羅和愛德華多兩位都是親美的立場，愛德華多在外交上的建言影響父親的外交政策甚巨。他也被稱為巴西的「影子外交部長」。跟巴西傳統較為謹慎且不想得罪阿拉伯國家的立場相比，愛德華多過去還公開擁護以色列；博爾索納羅也承諾，將巴西在以色列的大使館遷移至耶路薩冷，以增加兩國之間的情誼。

博爾索納羅已經不是第一次在政治上任用親人，他的長子佛拉維奧（Flavio）是參議員，而次子卡洛斯（Carlos）則是里約熱內盧（Rio de Janeiro city）的議會成員。這點跟川普非常相近，再加上辛辣的發言與大量使用社群軟體，也難怪博爾索納羅會有「熱帶川普」稱號。