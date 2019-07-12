今年5部必追優質台劇！《獵夢特工》、《彼岸之嫁》震撼視覺感受

強檔台劇接連不斷，犯罪、懸疑、驚悚媲美電影規格的劇情與演員陣容，讓人不再眷戀於韓劇、美劇的故事高潮，看完《與惡》椎心刺骨的人性糾葛，這五部精選優質台劇你更不能錯過！賈靜雯、吳慷仁、徐若瑄、張孝全等影帝影后級卡司再次出擊，身為劇迷的你，還不快拿你手中的遙控器，準備坐等追一波～

《生死接線員》

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醫療題材緊張卻激勵人心的劇情鋪陳，一直以來都是電視劇、電影的收視保證，繼過去的經典神劇《白色巨塔》、《麻醉風暴2》後，公視再度將醫療體制下的善惡寫進劇本！由曾少宗、劉倩妏、李杏、單承矩與邱震瀚等人主演，台灣首部「器捐移植協調師」職人劇《生死接線員》，探討急診室生死一瞬間的內心抉擇，以及器官捐贈制度內的私利與感動。前導預告一上檔不僅引發網友熱烈討論，演員們撕心裂肺的演技，更是讓儂編看著看著手心都直冒汗 ~





《噬罪者》

如果你過過一段抬頭只看得見一片窗的日子，心境上將會有甚麼不一樣的感觸呢？公視主打劇再加一，新劇《噬罪者》透過一名出獄假釋犯的視角，探討人性心理的愛恨糾葛。劇中主角莊凱勛與曹晏豪兩兄弟因當年殺人案而結下難解恩怨，又與人妻糾纏不清，劇情赤裸表現人性的慾望與罪惡，而夏于喬、應采靈、蔡淑臻等實力派演員，濃烈的戲劇張力，絕對值得你拭目以待！







《罪夢者》

台劇躍出新高度，今年的看頭還不只這樣而已，《與惡》女主賈靜雯新劇再一樁！Netflix首部華語原創影集《罪夢者》預計於今年上架，全劇以台灣取景，由賈靜雯、張孝全、范曉萱、王柏傑、劉子千、周洺甫和許光漢等人領銜主演。

劇情述說黑道出身的死刑犯阿全（張孝全飾） 在獄中等待死刑的漫漫長日裡，聽聞自己的兒子遭到綁架，為了救回兒子及保護家人，他計畫逃出監獄，卻發現自己身陷更危險的計謀之中。影帝影后級卡司陣容，相互鬥戲，尺度無設限的大膽嘗試，就連導演都說：「絕對比我們在有線、無線的台劇都開！」

《獵夢特工》

凍齡女神徐若瑄重磅回歸，大膽演飾植物人，精煉演技讓影迷直敲碗！繼《通靈少女》後，HBO Asia 再度聯手製作，首度挑戰科幻題材，新劇《獵夢特工》（DREAM RAIDER），由徐若瑄、王識賢、王耀慶領銜主演，劇情描述不久的將來，一支由科學家和警察所組成的團隊，試圖破解罪犯意識深處的犯罪計畫。

故事從一名警察著手調查一起多名女子的失蹤案件開始，卻在辦案過程中意外發現能夠潛入他人夢境的神祕高科技。劇中演員生動模擬夢境下心境轉折，藉由潛意識犯罪、辦案，步步緊湊的劇情鋪陳，光看劇照就真夠吊人胃口了！



《彼岸之嫁 Ghost Bride》

懸疑犯罪還滿足不了你的重口味嗎？同樣由Netflix聯手出品的驚悚華劇《彼岸之嫁》( Ghost Bride )，描述女主角麗蘭面臨林氏望族所提出的一門不尋常婚約陷入進退維谷之境，他們意欲替過世的兒子與麗蘭舉行冥婚，而一心想要逃離這樁婚約的麗蘭，卻發現自己被捲入一樁神祕謀殺，以及陰陽兩界層層難解的事件。

《彼岸之嫁》改編自朱洋熹作家暢銷榜小說《鬼新娘》，全劇首度至馬來西亞取景，由吳慷仁、黃姵嘉攜手主演，詭譎懸疑的情節刻劃，即將震撼你的視覺感受。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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