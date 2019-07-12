訂炸雞等1個半小時才拿到　外送員「一個舉動」讓他怒氣全消！

▲美食外送平台迅速崛起。非當事者。（示意圖／路透社）



實習記者黃可昀／綜合報導

現今外送平台百百種，上班族中午只要拿出手機訂購，半小時後就能享用熱騰騰的餐點。馬來西亞漫畫家Zunar日前訂了炸雞外送，平台餐點顯示1小時內會送達，他最後卻等了1小時20分鐘才拿到，本來有點不開心的他，在看到外送員的舉動以後不但怒氣全消，甚至超佩服對方的機智反應。

Zunar本月5日在臉書PO文指出，當天他在家裡滿心期待等著炸雞送來，外送員卻遲到了將近半小時，於是他有點不耐煩的問對方「為什麼遲到？」外送員無奈回應「對不起，人手不足。」

Zunar心想，人手不夠的問題也沒辦法責怪對方，便默默拿出鈔票準備付錢，當時他錢包裡只有一張50林吉特（約台幣376元）和一枚8林吉特（約台幣60元）的零錢，於是他拿出50林吉特遞給對方，外送員卻說「不用全付，付零錢就好。」Zunar擔心這樣會害對方回去被經理罵，所以堅持要給該付的金額，想不到外送員回應「沒關係，我就是經理，由於人手不足，所以由我親自外送，這是我該做的。」

這位經理負責且誠心的態度，讓Zunar頓時沒辦法生氣，更將事件PO到網路上大讚對方的處理態度，「這樣的年輕人可以說是典範」，並希望那位經理可以和團隊一起讓整間店越來越進步。

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