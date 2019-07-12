俄少女15萬賣初夜！人口販子扮皮條客翻倍賺　「想怎樣就怎樣」逼當性奴

▲少女想要賣初夜，險些被人口販賣當成性奴。（圖／取自Unsplash）

記者林瑩真／綜合外媒報導

俄羅斯楚瓦什共和國（Chuvashia）一名16歲少女相信，自己能以4000英鎊（約新台幣15萬元）的價格出售她的處女之夜。所幸，少女最後被警方拯救，同時警方發現，少女找的對象其實是人販，一旦被賣掉，對方「想怎樣就怎樣」。

綜合外媒報導，少女在網路上認識一名叫尤里（Yury）的男子，在尤里的哄騙及訓練之下，少女相信她可以透過尤里賣出處女之夜，並拿到4000英鎊報酬，且對方是「絕對安全」的。

誰料，尤里卻是從事人口販賣，將前往莫斯科的少女交給32歲同夥賽義德（Said），賽義德則把少女賣給一名出價6350英鎊（約新台幣24萬元）的商人，準備讓少女成為完全的性奴，「想對她做什麼就做什麼」，可以以任何方式處置少女的命運跟生活。

少女原本以為賽義德是要買她初夜的男人，沒想到卻被轉手賣給其他人，相當後會自己對母親及親戚隱瞞這起交易。所幸，該名商人是一名偵探假扮，救下少女後通報警方，讓警方在莫斯科展開誘捕行動，順利逮捕了賽義德。

警方指出，賽義德並不打算給少女任何金錢，只是賣了她、拿了錢後就要走，目前已經被警方拘留，準備以販賣人口起訴。而少女則被送往醫院，進行心理治療，恢復到原本的生活。報導指出，少女照片顯示她「外表出眾」，經常得到男性奉承，這也讓她容易被誘姦（grooming）。