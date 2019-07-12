沙灘上烤完肉　她踏過沙子「腳底遭燙熟發白」皮騰空晃動痛翻！

▲女子踩在烤完肉的沙灘，腳底直接熟透。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

每到夏天，不少人都趁著陽光普照的天氣做些戶外活動。但英國這名女子原本開開心心跟家人一同到海邊BBQ度過一整天的好時光，卻在最後收拾器具、整理場地時，發生了皮膚被嚴重燙傷，皮都脫落垂掛的意外，照片一公布震驚不少網友。

根據英國《每日郵報》報導，這名女子跟著家人到海灘上進行烤肉，就在一整天結束後，大夥人將杯盤狼藉收拾好之後，又留在沙灘上玩了一會，沒想到女子過了不久，感覺腳板一陣刺痛，發現竟然腳已經腫得相當嚴重，甚至出現巨大的水泡，立刻打電話請救援人員前往。

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▲腳底直接熟了...

女子送往醫院後，醫師表示這是相當嚴重的燒傷，並詢問是在何種情況下導致。女子表示，當時跟家人烤肉完之後，已經等所有的東西冷卻後才收拾，收拾完後一行人又在沙灘上玩樂。沒想到女子才踏過放置烤肉架的沙子時，就出現痛感，接著出現嚴重的紅腫、水泡，整個腳底跟腳側面都是燒傷。

女子送醫後，被緊急注射抗生素，並且進行傷口清創將死皮跟水泡處理好。醫師表示，因為烤肉架直接被放置在沙灘上，沙子會有吸熱保溫的功能，所以不管在烤肉後多久，都要避免踏過放烤肉架的位置。現在女子即將面臨維持數個月的傷口維護，以及復原的疼痛不適感。