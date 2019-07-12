KFC推出潮人漁夫帽！肯德基爺爺頭像有亮點，一秒就變「炸雞桶」

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@Mam Cupy

繼居家品牌IKEA推出潮人漁夫帽之後，現在就連速食業者肯德基也搶搭風潮，與聖彼得堡的街頭品牌 Mam Cupy 聯手推出紅白漁夫帽，以經典商標作為靈感設計，外型宛如全家桶一般，讓你戴上帽子的那一刻，就仿佛聞到陣陣炸雞香，引發潮人熱議。

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漁夫帽的復古款式在80年代頗為流行，如今又將捲土重來，成為不少街頭品牌的主力商品。俄羅斯的肯德基就找來了聖彼得堡品牌Mam Cupy合作，推出紅白色的漁夫帽（約NT＄880），吃過全家桶的民眾一定對這樣的造型印象深刻，外部的紅白色條紋，正是肯德基一直以來的主要商標色。

當然最重要的靈魂人物不能少，那就是帽子中央的肯德基爺爺標誌，親切溫暖的笑容，配上Mam Cupy具有街頭風格的草寫LOGO，相互碰撞出不一樣的火花，讓網友們為之瘋狂。

不僅如此，漁夫帽還有一大亮點，那就是帽子正常佩戴時，肯德基爺爺的頭像是顛倒的，只有將高高的帽子反過來放置時，商標才會變正，這時帽內的空間就能夠提供你放置炸雞，重新燃起肯德基的靈魂。目前肯德基漁夫帽僅在俄羅斯及Mam Cupy官網販售，感興趣的朋友或許可以期待一下來台發售的消息。

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