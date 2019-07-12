刺繡、魔鬼氈襯托「黑魂」高質感　ConverseＸNBHD鞋款即將推出

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年年帶給大家驚奇的Converse，不但經典款賣得嚇嚇叫，就連再度攜手日本裏原宿品牌NBHD（NEIGHBORHOOD）的聯名同樣讓人期待，其中，該系列將推出2款鞋型，並且都是百搭卻不失質感的「黑魂」配色。

▲Converse X NEIGHBORHOOD聯名系列。（圖／翻攝自NIGRAMERCATO）

此次聯名中，NEIGHBORHOOD帶來以街頭、工裝以及機車文化為靈感的設計，將麂皮、皮革與帆布、皮革材質分別用於Converse Jack Purcell與Converse Chuck Taylor 70中，並以刺繡的「抵抗」字體和魔鬼氈細節襯托出高質感，使整雙鞋具有極高的辨識度。

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▲以刺繡「抵抗」字體為亮點設計的Converse Jack Purcell。（圖／翻攝自NIGRAMERCATO）

▲Converse Chuck Taylor 70使用皮革材質搭配魔鬼氈設計。（圖／翻攝自NIGRAMERCATO）

再度攜手合作的Converse X NEIGHBORHOOD聯名系列，原本預計將於7／11在NIGRAMERCATO官網與指定店家發售，不過，目前發售日期已經延後，所以詳細的相關資訊可能要再等等囉！

如果不喜歡該聯名系列的朋友，這邊也額外推薦3款「黑魂」配色的球鞋給大家參考看看。

1.Nike Air Max 720

Nike於今年初最新發表的鞋款，採用超厚的可視氣墊，不但能夠增高且配色相當多元，而推薦的這雙「黑魂」配色，鞋身則是以透氣的網布為主，售價為台幣6,300元，目前可於Nike官網或專賣店購得。

▲擁有超大可視氣墊的Nike Air Max 720。（圖／翻攝自Nike）

2.Adidas Ultra Boost 19

依照慣例，每當Adidas推出新一代的 Ultra Boost時，便會帶來經典的「黑魂」配色，而該配色會如此的熱門，其原因不外乎Boost容易髒與泛黃問題嚴重，所以大家才會有高度的意願去購買，售價為台幣6,500元，目前可於Adidas官網或專賣店購得。

▲相當受歡迎的Adidas Ultra Boost 19。（圖／翻攝自Adidas）

3.Yeezy Boost 700「Utility Black」

由肯爺（Kanye West）設計的Yeezy Boost 700「Utility Black」，將會是一雙採用復古流線型的鞋款，並搭配好穿的Boost中底，其色調雖以黑色為主，但實體看起來卻偏向灰黑的色調，售價為台幣10,800元，目前可於Juice Taiwan購得。

▲採用復古流線型的鞋款。（圖／翻攝自Adidas）

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