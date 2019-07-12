伊朗政府糗爆！白天狂喊「抵制美國」　夜晚人民可樂端上桌：歡迎美文化

▲伊朗生活充斥美國文化。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國、伊朗因為「核協議」問題兩國關係緊繃，近期伊朗政府又因為擺明要打破核協議的鈾濃度限制，更提到其他簽約國最好要提供援助，不然核協議這件事形同作廢。就在美伊兩國政府僵持不下時，伊朗人民卻「身體誠實」更加熱愛美國文化，甚至大喊：歡迎美國文化進入伊朗。

綜合外媒報導，在外界以為民風保守的伊朗，普通人民生活中其實充斥著美國飲食、文化，其中最能代表的可口可樂、百事可樂、亨式蕃茄醬、塔巴斯科辣椒醬等，都是伊朗人相當喜愛的飲食。不論是高檔餐廳或式小吃店，可口可樂隨處可見，光是在伊朗的市占比就高達28％、百事可樂則為20％。

即便美國對伊朗實施石油制裁，讓石油和相關產業重挫，但在一般伊朗人民的生活中，西方的文化還是很流行也未遭到抵制。可口可樂公司表示，目前僅銷售濃縮可樂糖漿給伊朗公司，剩下則由他們自行製造分裝，美國政府都有許多且已經供售20年以上，「可口可樂並沒有給伊朗所有權」。

此外，美國電影在伊朗也相當受到歡迎，就連大學生都要上網找盜版影片下載，像是「復仇者聯盟」系列電影，最終集在伊朗也沒有上映，只能靠盜版商、網路來滿足想看的人；而在年輕族群中，牛仔褲也是相當受歡迎，但因為近期伊朗貨幣暴跌，多少有影響部分品牌。

美國產品充斥伊朗生活中，最令人驚訝的是德黑蘭所用的研究核反應爐，這是當時伊斯蘭革命時，美國送給伊朗的，反應爐到現在仍在使用。對於兩國競爭，現實生活卻出現反差，看來可是「政府嘴很硬，人民生活很誠實」的情況。