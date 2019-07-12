水＋空氣＋電合成蛋白質　太陽能食品憑「空」做火星食物

▲火星環境符合太陽能食品的技術所需條件。（圖／翻攝自NASA）

國際中心／綜合報導

芬蘭新創公司「太陽能食品」（Solar Foods）研發一種生產技術，將水電解提取氫，使用氫、二氧化碳和其他微量元素培養微生物，經高溫處理後，轉化成一種蛋白質食物，外觀及口感類似小麥粉，每公斤成本僅約5歐元（約台幣180元），預定今年底向歐盟申請「新穎食品認證」，2021年開始商業化生產。

太陽能食品採用的製作過程以芬蘭科技研究院和拉彭蘭塔理工大學（Lappeenranta-Lahti University of Technology，LUT）研發的技術為基礎，將水電解提取氫，然後用氫、二氧化碳和其他微量元素培養微生物，微生物經高溫處理後製成蛋白粉，外表看起來很像小麥粉，可當作食品原料，製造成本相當低。

製作食物的能源效率是光合作用的10倍，用水效率是生產動物或植物蛋白質的100倍。太陽能食品執行長Pasi Vainikk表示，太陽能食品的初衷是不使用土地，以更環保的方式生產食物，生產概念不依賴農業或天氣，只要有太陽能，無論在沙漠還是太空，都能以高效率、低成本的方式製作食物。

請繼續往下閱讀...

▲太陽能食品的生物反應器能為太空人製造可食用的蛋白質。（圖／取自免費圖庫）

太陽能食品聯手歐洲太空總署進一步開發，嘗試為火星登陸計畫提供生產食物的設備，太陽能食品的生物反應器也能為太空人製造可食用的蛋白質，減少帶去火星的物資，預定今年底向歐盟申請「新穎食品認證」，將在2021年開始商業化生產。

歐洲太空總署芬蘭企業孵化中心負責人Kimmo Isbjornssund指出，火星環境雖和地球有很大的差別，但有充足的陽光和二氧化碳，基地上的原料應符合太陽能食品的技術所需條件。