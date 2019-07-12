影／慎入！7歲女童睡夢中遭「大象擄走」　拖出屋外活活踩死

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印度奧里薩省（Orissa）近日再傳大象攻擊人的事件。一頭大象日前突然闖入位於蒙達沙希（Mundasahi）村的一處民宅內，伸出象鼻，就直接捲起當時正在房間熟睡的7歲女孩希妮（Sini Munda），將她拖到外頭去。等到家人再度發現希妮時，她已經慘遭大象活活踩死。

▲ 7歲女孩希妮慘遭大象踩死 。（圖／翻攝自lateef mohammed khan推特）

根據《每日郵報》報導，10日上午，希妮本來正和她的哥哥甘奈許（Ganesh）、姊姊菈妮（Rani）一起躺在房間床上睡覺，這時突然有一頭大象闖入他們家，先是撞毀、推倒了好幾面牆壁，接著又伸出象鼻，拽走了還在睡夢中的希妮。

希妮的家人與附近村民聽見騷動趕到現場時，被大象推倒的牆壁正好壓在甘奈許和菈妮的身上，2人因此身受重傷，被緊急送往附近的健康中心進行治療與觀察。至於被象鼻拖出家門的希妮，後來又因為承受大象的踩踏，再度被人發現時，已經沒有呼吸心跳，變成一具冰冷的屍體。

據了解，蒙達沙希村位於東印度的昌普亞（Champua）森林區域內，這片森林有許多野生動物棲息，過去也經常發生人類遭受大象攻擊、衝撞，甚至村莊、房屋被摧毀的意外，在今年4月，附近的安古爾地區（Angul），就有5位村民受到失控大象踩踏，而受傷送醫；而在上周，也同樣有2位村民在森林附近遇到大象襲擊。