中國阻止馬來西亞在南海採油　派出2海警船赴南康暗沙

▲在南海黃岩島周邊巡邏的大陸海警船。（圖／翻攝自多維新聞）

國際中心／綜合報導

南海海域牽涉到許多周邊國家的利益，是一個非常敏感的地區，除了是主要海上運輸航線外，還蘊藏豐富的石油和天然氣。中國始終堅稱對南海及附近領海擁有主權，為了宣示此說法，北京近來不斷派出公務船在附近進行定期巡邏。最新消息指出，中國海警阻止馬來西亞鑽井平台在南海作業。

根據外媒最新消息指出，中國海警船35111艦曾在5月下旬在南康暗沙附近阻止馬來西亞「Sapura Esperanza」號半潛式輔助鑽井平台進行作業。南海地區擁有豐富的油氣資源，被稱為第二個波斯灣。中國、越南、馬來西亞等都在各自領域進行油氣開採，根據合約，「Sapura Esperanza」號將為馬來西亞鑽出三口油井。

除了35111艦之外，中國海警另一艘艦船46302還對「Sapura Esperanza」號的違法進行跟蹤，阻止並抵近識別查證。35111鑑則對附近一艘馬來西亞海警船發出警告。

除了阻止馬來西亞之外，中國海警還對菲律賓船隻實施監控。上月（6月）10日，菲律賓媒體指出，在黃岩島附近發現中國3303艦等共兩艘海警船，以及首次登場的中國海軍056型等彈護衛鑑，可見，中國對於南海的企圖心強大。

此外，中國還在南海進行過人工造陸並裝置重型武器，包括永興島的殲-10A戰機，赤瓜島的630近防砲和76毫米艦砲等，不斷地對南海周邊國家施壓軍事壓力。

根據報導指出，7月初中國石油勘探船「海洋地質八號」也進入南海萬安灘探勘石油，越南出動大批船隻與中國海警船進行對峙。目前，海洋地質八號在海警船保護之下，已在12日返回廣東附近海域。