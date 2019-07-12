聯合國將查「6600死掃毒戰」　菲律賓嗆人權團體與真實脫節

▲菲律賓3歲女童在一場掃毒行動中喪命。她的母親里潔（Leejay Acopio）痛哭。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

聯合國人權理事會（UNHRC）11日在日內瓦通過一項決議，將針對菲律賓造成數千人死亡的「掃毒戰」發表報告。對此，菲國外交部長陸辛（Teodoro L. Locsin Jr.）表示，這些人權團體與真實脫節，就像《愛麗絲夢遊仙境》中的女王在說話，對於負起責任打擊犯罪的國家來說，不該面臨這種威脅。

CNN報導，UNHRC決定調查菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）實施的掃毒戰略，當時投票獲得18國支持，15國棄權，14國則反對；事實上，聯合國機構與國際人權組織都曾關切菲國掃毒行動。然而，陸辛抨擊UNHRC的最新舉措並不公平，沒有顧及現實，「我們不會接受政治黨派與單一的決議。」

杜特蒂11日告訴記者，就讓UNHRC闡述自己的目的，而他會進行審視。杜特蒂的批評者則認為，菲國政府對於毒販展開司法程序以外的殺戮，此舉侵犯人權。

菲律賓國家警察機構指出，在掃毒行動中已有6600人死亡。然而，獨立調查單位認為死傷人數可能更多。國際特赦組織東南亞地區主任貝克林（Nicholas Bequelin）透過聲明表示，3年來，杜特蒂的掃毒戰其實只是大規模謀殺，窮人持續付出高額代價。

6月29日，一名3歲女童米卡（Myca Ulpina）在反毒行動中被槍殺，她可能成為最年輕的受害者；警方表示將調查她的案件。儘管事件引起譁然，不過杜特蒂向來對抨擊他掃毒戰的團體都很反感，他聲稱這是政府主權，藉此保護人民免於毒癮殘害。

杜特蒂曾表示，為何相關單位可以干涉他如何管理國家，大家都很清楚菲國被毒品淹沒，「你在調查我們？找出真相，抱歉，別用這招弄我。」

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