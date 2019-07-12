運鈔車門沒關「狂噴美金滿天飛」　駕駛人性考驗沒忍住…急停路肩下車狂撿

▲運鈔車意外讓鈔票滿天飛，民眾急停路肩下車撿錢。（圖／翻攝自推特／@LIMUELMARTINE）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國喬治亞州（Georgia）亞特蘭大（Atlanta）9日發生一件意外，一輛加爾達（Garda）運鈔車的側門不慎鬆脫，導致車上17萬5000美元（約合台幣525萬元）紛紛飛出，散布在整條亞特蘭大公路，引起後方大批駕駛接連停車撿錢。

綜合外媒報導，意外發生在州際公路285號環繞亞特蘭大路段，鈔票一路散落，飄在六車道西行路段路肩及公路分隔線附近，也有鈔票被吹入森林或沖入雨水下水道。

當下，飄揚的大量鈔票吸引10多名駕駛紛紛停車於喬治亞丹塢地路出口的路肩並下車撿拾，等到警方趕到現場時，大家早已撿完錢並離去。

一名目擊者表示，「每個人都停下來開始撿錢，拉扯且瘋狂」；也有人在短短幾分鐘內就撿到約2000元美金，但日前已經歸還警方，「我只想確保我不會因此遇到麻煩」。

丹塢地分局（Dunwoody）在臉書PO文提醒當地居民，可以明白大家受誘惑，但這仍屬於偷竊，希望大家主動還錢，「政府不打算起訴還錢的人，只要沒造成傷害就不算犯錯，但必須還錢」。

同時，丹塢地分局已經在檢視現場撿錢的影片，要辨識撿錢者的車牌。目前警方只找回約200美元（約合台幣6,000元）。