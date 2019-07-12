放棄「2020人口普查」確認公民身份　川普：改其他途徑會「毫不留情」

▲川普放棄以人口普查調查美國公民人數，但改用其他途徑獲取資料。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國總統川普（Donald John Trump）多次強調要統計美國公民的人數，但透過「人口普查」卻在法律上遇到困難。對此，川普11日發布行政命令，要商務部用人口普查以外的方式來獲取公民資料，不用直接進行民意調查，也能確定公民人數。

綜合外媒報導，非法移民問題對於美國相當嚴重，川普為了鞏固自己「移民鹰派」的立場，致力於將公民身分問題納入人口普查，確定美國公民身分、人數，但遭到最高法院的封殺裁決，「2020年人口普查時禁問公民身分」。

於是川普改變作法，讓商務部透過人口普查以外的方式來獲取公民數據，其中包括美國國土安全部（Department of Homeland Security）及社會保障局（Social Security Administration）的文件。川普堅稱，他會「毫不留情從其他管道獲取信息」，各個機構都會被要求提供公民、非公民的文件紀錄。

批評者則認為，以人口普查調查美國公民身分，不只會減少移民參加，或是少數族裔人被低估，即使是合法居民都會被嚇跑，資料還有可能被移民執法部門所利用，導致10年一次的調查沒辦法完成。另外，調查也被認為是確定政府項目的資金來源，而人口統計則與眾院席位、聯邦資助分配有關。