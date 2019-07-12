狂風襲希臘6死…「厚玻璃變紙巾」猛搖　服務生見密集雷電逃出餐廳

▲暴風襲擊，露營車也被掀翻。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

希臘北部日前發生一起暴風襲擊事件，當地警方指出，這次事件造成6人死亡，其中包含了兩位孩童，受傷人數目前則為23人。來自北愛爾蘭班戈（Bangor）的安迪（Andy Gilchrist）在事發當時，正與老婆以及9歲的小孩在餐廳內用餐，想起情景仍心有餘悸，他表示，「當時在外面的人完全沒機會活下來。」

根據《每日郵報》報導，安迪當時正在五星級飯店伊卡斯大洋洲度假村（Ikos Oceania hotel）的餐廳露臺享用點心，他說，「那個時候遠方開始有密集雷電，一瞬間，我們這裡就開始吹起強風，當時風速鐵定超過100英里（160公里）要是人在露臺上應該早就被吹走了。」

身處飯店內的民眾拍下了這驚險的一幕，影片中可以看到，驚慌失措的服務生跳過兩張桌子，想要立刻關起厚重的玻璃窗戶，但在幾度嘗試之後，就全部撤退到第二道玻璃門之後。安迪表示，當時風把厚實的玻璃窗吹到狂晃，「就像把紙巾吹起來一樣。」而他妻子則與女兒躲在廁所裡面。他補充，「大約有6個人一起躲在小隔間裡，我的女兒實在太害怕了，她們在試圖安慰她。」

安迪說，「當然在飯店內的服務生也都很害怕，因為他們的家人住在附近，但是手機都打不通。他們說當地從來沒有發生過類似的事情，連長輩們也都沒有看過。」這起暴風事件造成許多損失，當地政府宣布進入緊急狀態，許多路樹被連根拔起，路邊的車輛也被掀翻。兩位年長的捷克（Czech）遊客在這次暴風中喪生，當地警方表示，「他們跟旅行拖車一起被吹走。」至於其他地方，則是有兩位羅馬尼亞（ Romania ）籍遊客被倒塌的屋頂壓住而喪生。

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