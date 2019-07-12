機長飛到一半「全身發紫」猙獰倒地！　85名乘客嚇哭：飛機像在翻滾

▲蒙特內哥羅航空發生機長暈倒事件。（圖／翻攝自Facebook／Montenegro Airlines）



國際中心／綜合報導

蒙特內哥羅航空（Montenegro Airlines）一架班機10日飛往俄羅斯莫斯科，半途機長卻突然走出駕駛室，全身發紫、表情猙獰的倒在地上，造成飛機一度是無人駕駛的狀態，在高空中失去平衡向旁邊傾斜，所幸副駕駛立刻接手，緊急迫降於卡盧加（Kaluga）機場，機上85名乘客與5名機組人員全數平安。

Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из Тивата в Москву, экстренно приземлился в Калуге из-за обморока первого пилота. У него случился сердечный приступ.



Самолёт посадил второй пилот.

Пассажиров отправили в столицу на автобусах. pic.twitter.com/xjQNn16O7G

據《太陽報》報導，這架YM610班機原定目的地是莫斯科多莫傑多沃國際機場（Domodedovo Airport），距離大約135公里，10日早上從蒂瓦特正常起飛，但飛到一半時，機長突然被強烈的頭暈和噁心感襲擊，他奮力走出駕駛艙向其他同事求救，但此時他已「全身發紫」並失去力氣，虛弱的昏倒在機艙內。

LIVE Montenegro Airlines #YM610 inbound Moscow is declaring an emergency https://t.co/BdaH2bnL1i pic.twitter.com/tmpj0iR2rW

當下其他空服員猜測機長是心臟病發作，趕快請副駕駛接手，機上一名乘客形容整架飛機像是在空中「翻滾」，空服員開始在機艙內尋找醫生，恐慌情緒不斷蔓延，「飛機急速下降，好多人都在哭泣、吶喊」，最後才順利迫降到莫斯科以南120英里（約193公里）外的卡盧加，20分鐘後重新起飛。

機長昏倒當下，19歲女乘客西摩諾娃（Tatiana Smirnova）馬上出面協助急救，航空公司事後則表示，機長並非心臟病發，而是突發的「肌耐力低下」導致他失去意識無法駕駛。

據了解，蒙特內哥羅是位於巴爾幹半島西南部、亞得里亞海東岸上的一個多山國家，亦可稱作「黑山」，目前是以服務業在支撐經濟，服務業佔國民生產總值的72.4%，同時也以旅遊業做為國家的經濟命脈。