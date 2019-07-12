北韓警告：將開發「特別武器」　痛批南韓向美採購F-35A隱形戰機

▲ F-35A匿蹤戰機3月飛抵南韓。（圖／南韓防衛事業廳）

國際中心／綜合報導

北韓11日警告，南韓向美國採購F-35匿蹤戰機、增強武力的行為有違兩韓協議；只要南韓持續強化軍力，就無法對改善兩韓關係抱有期待。北韓外務省旗下研究與諮詢機構負責人當天透過官媒《朝中社》發表談話指出，南韓當局若無法走出依賴外國勢力的宿命，未來南北韓關係就「沒什麼好期待」。

美國研究所（Institute for American Studies）政策研究室長當天聲明指出，南韓運交素有「隱形致命武器」之稱的F-35A令人不禁懷疑，此舉除向周邊國家展現優越的兵力，未來朝鮮半島爆發事端時，也可能以此開啟侵略北韓的大門，「我們當然也不得不開發及測試特別兵器，以毀滅南朝鮮加強部署的致命武器。」

聲明中提到，南韓在商議兩韓和解及合作之際擴大向美採購武器「無禮又可悲」，「南朝鮮當局若繼續跟在美國後面亦步亦趨，就不該愚蠢的幻想兩韓關係有機會改善，最好在一切太遲以前打起精神。」

南韓2018年年底接收6架美製F-35A「閃電II」隱形戰機，其中2架於3月29日率先飛抵忠清北道的清州空軍基地，正式成為全球第8個擁有隱形戰機的國家，空軍戰力大幅提升；年內預計將有逾10架正式服役。當時北韓便備感威脅，稱其為「無法容忍的背叛及狂妄之舉」。